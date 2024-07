VIDEO: छक्कों की बरसात, अभिषेक शर्मा ने तोड़ डाला जिम्बाब्वे का घमंड, 47 गेंदों में 100

Highlights IND vs ZIM VIDEO Highlights: अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक, देखें वीडियो India vs Zimbabwe 2nd T20I Video: रिंकू सिंह ने 22 गेंदों में ठोके 48 रन, 5 छक्के 2 चौके

भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 47 गेंदों में आठ छक्कों और 7 चौकों की मदद से 100 रन बना डाले, रूतुराज गायकवाड़ (नाबाद 77) के अर्धशतक तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी से रविवार को यहां खेले गये पांच मैच की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ दो विकेट पर 234 रन बनाये।

इन दोनों के अलावा रिंकू सिंह ने 22 गेंद में पांच छक्के जड़ित 48 रन की नाबाद पारी खेली। गायकवाड़ और रिंकू ने तीसरे विकेट के लिए नाबाद 87 रन की भागीदारी निभायी। वेलिंगटन मास्काद्जा और ब्लेसिंग मुजारबानी ने एक एक विकेट झटका।

पांच मैच की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले का स्कोर इस प्रकार रहा। भारत: अभिषेक शर्मा का मेयर्स बो मास्काद्जा 100, शुभमन गिल का बेनेट बो मुजारबानी 02, रूतुराज गायकवाड़ नाबाद 77, रिंकू सिंह नाबाद 48, अतिरिक्त : 07 कुल योग : 20 ओवर में दो विकेट पर 234 रन।

