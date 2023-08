IND vs WI: वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पहली बार लगातार T20I जीता, युवा ब्रिगेड ने फिर डुबोई टीम इंडिया की नैया!, 2-0 से आगे, कल तीसरा मैच

Highlights निकोलस पूरन ने 40 गेंद में 67 रन बनाकर अपनी टीम की जीत की नींव रखी। भारत को लगातार दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में पराजय झेलनी पड़ी। वेस्टइंडीज ने 18 . 5 ओवर में आठ विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

IND vs WI: वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पहली बार लगातार दो T20I जीत हासिल की। युवा टीम रन बनाने में फेल हुई। युवा ब्रिगेड ने फिर टीम इंडिया की नैया डुबो दी। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। तीसरा मैच कल खेला जाएगा। निकोलस पूरन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

घरेलू दर्शकों ने जीत का आनंद उठाया। भारत को 150 तक पहुंचाने के लिए तिलक के महान प्रयास, हार्दिक के आसान योगदान और अंत में बिश्नोई के समय पर हिट की जरूरत पड़ी, जो एक चुनौतीपूर्ण कुल है। हार्दिक ने अपने पहले ओवर में दो विकेट हासिल किए। पूरन ने स्टाइल में पलटवार किया।

एक बार फिर बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण भारत को लगातार दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में पराजय झेलनी पड़ी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा के पहले अर्धशतक के दम पर सात विकेट पर 152 रन बनाये। जवाब में निकोलस पूरन ने 40 गेंद में 67 रन बनाकर अपनी टीम की जीत की नींव रखी।

West Indies prevail once more 👀



Nicholas Pooran turned it on in Guyana as the hosts go 2-0 up in the #WIvIND T20I series 👇https://t.co/Gl8Kw73Lw1