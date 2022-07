IND vs WI: रोहित, पंत और कार्तिक WI पहुंचे, इंस्टाग्राम पर एक ही तस्वीर साझा की, देखें वीडियो

Highlights इंस्टाग्राम स्टोरी पर रोहित और कार्तिक के साथ इन-फ्लाइट फोटो शेयर की थी। रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, हर्षल पटेल भी T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। शुभमन गिल, रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा भी एकदिवसीय सीरीज के बाद स्वदेश लौटेंगे।

IND vs WI: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत और विकेटकीपर दिनेश कार्तिक मंगलवार तड़के त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे और वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 जुलाई से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए बाकी भारतीय टीम में शामिल हो गए।

