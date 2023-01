Highlights शिवम मावी और शुभमन गिल आज भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू कर रहे हैं भारतीय टीम बायें हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप पहले मुकाबला नहीं खेल रहे हैं

India vs Sri Lanka, 1st T20I: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। भारतीय टीम बायें हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप पहले मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। जबकि शिवम मावी और शुभमन गिल आज भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू कर रहे हैं।

हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में टीम इंडिया पहला मुकाबला जीतकर शृंखला की बढ़त बनाने के प्रयास में मैदान में उतरेगी। जहां तक पिच रिपोर्ट का सवाल है तो वानखेड़े की पिच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए मददगार साबित होती है। पिच में उछाल और गति दोनों देखने को मिलेगी।

शिवम मावी तेज गेंदबाज हैं। वह 145 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर सकते हैं। आईपीएल में वह केकेआर की तरफ से खेलते हैं। पिछले संस्करण में उन्होंने राजस्थान के खिलाफ 147.8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग डालकर, सबसे तेज गेंद फेकने का अवॉर्ड अपने नाम किया था।

वहीं शुभमन गिल को हरकोई जानता है। वह भारत के लिए वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में ओपनिंग करते हैं और समय-समय पर उन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी से खुद को साबित किया है।

भारत (प्लेइंग इलेवन): ईशान किशन (विकेटकीपर), शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, शिवम मावी, उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), धनंजया डी सिल्वा, चरित असलंका, भानुका राजपक्षे, दासुन शनाका (कप्तान), वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश थीक्षणा, कसुन राजिथा, दिलशान मदुशंका

