IND vs SL: 'मियां भाई' सिराज ने गेंदबाजी से बरपाया कहर, 21 रन देकर लिए 6 विकेट, श्रीलंका 50 रन पर ढेर

Highlights मोहम्मद सिराज ने अपने 7 ओवर के स्पेल में 21 रन देकर 6 विकेट लिए हार्दिक पांड्या ने 2.2 ओवर के स्पेल में 3 रन देकर 3 विकेट लिए बुमराह ने 5 ओवर में 23 रन लुटाए, जबकि एक विकेट अपने नाम किया

India vs Sri Lanka, Asia Cup 2023 Final: एशिया कप के फाइनल मैच में भारतीय सीमर्स के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। पूरी टीम 50 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से श्रीलंका के बल्लेबाजों पर कहर बरपाया। उन्होंने अपने 7 ओवर के स्पेल में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। 4 विकेट उन्होंने एक ही ओवर में झटके। साथ ही उन्होंने एक ओवर मेडन भी डाला। वनडे करियर का यह उनका गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

मोहम्मद सिराज के अलावा हार्दिक पांड्या ने 2.2 ओवर के स्पेल में 3 रन देकर 3 विकेट लिए और बुमराह ने 5 ओवर में 23 रन लुटाए, जबकि एक विकेट अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को पहला झटका पहले ही ओवर में बुमराह ने कुशल परेरा को आउट करके दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर परेरा ने बाहर जाती गेंद पर बल्ले से छुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में गई।

खेल का चौथा ओवर श्रीलंका के लिए बेहद घातक रहा। सिराज ने इस ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजी को ढहाने का काम किया। उन्होंने ओवर की पहली, तीसरी, चौथी और छठी गेंद पर विकेट निकाले। इस ओवर में उन्होंने पथुम निसांका, सदीरा, असलंका और धनंजय डीसिल्वा को अपना शिकार बनाया। श्रीलंका ने 13 रनों पर अपने 6 विकटों को गंवा दिया।

Innings Break!



Sensational bowling display from #TeamIndia! ⚡️ ⚡️



6⃣ wickets for Mohd. Siraj

3⃣ wickets for vice-captain Hardik Pandya

1⃣ wicket for Jasprit Bumrah



Target 🎯 for India - 51#AsiaCup2023 | #INDvSLpic.twitter.com/kTPbUb5An8