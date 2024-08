Highlights श्रीलंका ने दिया 249 रनों का लक्ष्य श्रीलंका ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया पिच एक बार फिर स्पिन के लिए अनूकुल नजर आई

IND vs SL Live Score, 3rd ODI: कोलंबो में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पिछली हार से सबक लेते हुए भारतीय टीम ने दो बदलाव किए। केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को और अर्शदीप की जगह रियान पराग को टीम में जगह मिली। पिच एक बार फिर स्पिन के लिए अनूकुल नजर आई। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से एक बड़ी गलती हो गई। फिरकी को मदद देने वाली पिच पर भी रोहित मोहम्मद सिराज से 9 ओवर गेंदबाजी कराई जिसमें उन्होंने 78 रन दिए। श्रीलंका ने 248 रन बनाए और एक बार फिर भारत के लिए चुनौती पूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया।

