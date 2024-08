IND vs SL 3rd ODI: सिराज ने दम तक लुटाए रन, प्रेमदासा स्टेडियम पर सबसे अधिक रन देने वाले भारतीय खिलाड़ी, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा, देखें टॉप-4 लिस्ट

Highlights IND vs SL live score, 3rd ODI: IND vs SL live score, 3rd ODI: IND vs SL live score, 3rd ODI:

IND vs SL live score, 3rd ODI: तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने एक खराब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बंगाल से भाजपा विधायक और टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज अशोक डिंडा रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर सिराज ने 9 ओवर में 78 रन देकर एक विकेट लिया। डिंडा ने 10 ओवर में 76 रन देकर एक विकेट लिया था। टीम इंडिया के एक और फास्ट गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 9.4 ओवर में 75 रन देकर 0 विकेट निकाले है। इशांत शर्मा ने 10 ओवर में 67 रन देकर एक विकेट निकाले है। इस पिच पर भारतीय फॉस्ट गेंदबाज ने रन लुटाए हैं।

आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर भारतीय तेज गेंदबाजः

1. मोहम्मद सिराजः 9 ओवर, 78 रन, एक विकेट

2. अशोक डिंडाः 10 ओवर, 76 रन, एक विकेट

3. मोहम्मद शमीः 9.4 ओवर, 75 रन, 0 विकेट

4. इशांत शर्माः 10 ओवर, 67 रन, 1 विकेट।

Sri Lanka set a target of 249 for India! 🏏🇱🇰 The stage is set for a thrilling defense. Let's bring it home and clinch the series! 💪 #SLvINDpic.twitter.com/oIeOTU2Kvu — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 7, 2024

इस पिच पर भारतीय फॉस्ट गेंदबाज ने रन लुटाए हैं।

इस मैदान पर सबसे अधिक रन देने का रिकॉर्ड एसएल मलिंगा के नाम है। इस गेंदबाज ने 10 ओवर में 82 रन देकर 1 विकेट लिया। दूसरे स्थान पर भी मलिंगा ही है और 10 ओवर में 82 रन देकर 1 विकेट लिया। श्रीलंका के पाथिराना ने भी 10 ओवर में 81 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया।

श्रीलंका ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बुधवार को यहां सात विकेट पर 248 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से अविष्का फर्नांडो ने 96, कुसाल मेंडिस ने 59 जबकि पथुम निसांका ने 45 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रियान पराग ने तीन विकेट चटकाए।