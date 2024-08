IND vs SL: स्पिन के सामने ढह गई भारतीय टीम, श्रीलंका ने 32 रनों से जीता दूसरा वनडे, जेफरी वेंदेरसी की फिरकी ने मचाई तबाही

Highlights स्पिन के सामने ढह गई भारतीय टीम श्रीलंका ने 32 रनों से जीता दूसरा वनडे जेफरी वेंदेरसी की फिरकी ने मचाई तबाही

IND vs SL: दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को रनों से हराकर सिरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पहला मैच टाई हो गया था। 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 208 रन ही बना सकी। श्रीलंका के स्पिन अटैक के सामने टीम इंडिया धराशायी हो गई। भारत को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। उन्हें जेफरी वेंदेरसी ने 64 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया। रोहित के आउट होते ही भारत की टीम ढह गई। शुरुआती 6 विकेट लेकर जेफरी वेंदेरसी ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी।

- 34 years old

- 23rd ODI in nine years since debut

- Announced as Hasaranga's replacement yesterday

- Takes six out of six against a full-strength India 🥶



