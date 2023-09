IND Vs SL Asia Cup 2023 Final: वनडे विश्व कप से पहले 8वीं खिताब पर टीम इंडिया की नजर, कोलंबो में श्रीलंका से टक्कर, 1984 से 2022 तक एशिया कप विजेताओं की लिस्ट

Highlights एशिया कप एशिया में हर दो साल में आयोजित होने वाला एक लोकप्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट है। आयोजन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा किया जाता है। भारतीय टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा और श्रीलंका का नेतृत्व दासुन शनाका कर रहे हैं।

IND Vs SL Asia Cup 2023 Final: एशिया कप 2023 फाइनल में रविवार को कोलंबो में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। आईसीसी वनडे एकदिवसीय विश्व कप 2023 से पहले दोनों टीम जोर दिखाएंगे। भारतीय टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा और श्रीलंका का नेतृत्व दासुन शनाका कर रहे हैं। एशिया कप एशिया में हर दो साल में आयोजित होने वाला एक लोकप्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट है।

इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा किया जाता है। एशिया कप 2022 में छह टीमों ने भाग लिया और श्रीलंका चैंपियन बनकर उभरा। पहला एशिया कप 1984 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने खिताब जीता था और श्रीलंका उपविजेता रहा था।

The Iconic Asia Cup Trophy in Colombo! 😍 #AsiaCup2023 pic.twitter.com/qA8tjEVz9w

भारत ने 7 खिताबों के साथ सबसे अधिक बार एशिया कप जीता है। श्रीलंका 6 खिताबों के साथ दूसरी सबसे सफल टीम है, जबकि पाकिस्तान ने 2 बार टूर्नामेंट जीता है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग अभी तक एशिया कप नहीं जीत सके हैं। एशिया कप का फाइनल मैच रविवार 17 सितंबर को खेला जाएगा।

1- 1984ः भारत

2- 1986ः श्रीलंका

3- 1988ः भारत

4- 1991ः भारत

5- 1995ः भारत

6- 1997ः श्रीलंका

8- 2000ः पाकिस्तान

9- 2004ः श्रीलंका

10- 2008ः श्रीलंका

11- 2010ः भारत

12- 2012ः पाकिस्तान

13-2014ः श्रीलंका

14- 2016ः भारत

15- 2018ः भारत

16ः 2022ः श्रीलंका।

भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप का फाइनल मैच कोलंबो के आर.प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। टॉस दोपहर 2.30 बजे होगा। मैच का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। सभी मैच डिज्नी+हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर मुफ्त में लाइवस्ट्रीम किए जाएंगे।

Special rates alert! 🚨



Grab your hospitality tickets for the Asia Cup final – don't miss this cricket extravaganza!



Book now: https://t.co/Uc60Guhi3E#AsiaCup2023pic.twitter.com/AKyt84Yh4W