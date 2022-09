IND vs SL Asia Cup 2022: एशिया कप में श्रीलंका ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेरा, 6 विकटों से दी मात

Highlights निशानका और मेंडिस ने श्रीलंका की तरफ से खेली अर्धशतकीय पारी इसके बाद राजपक्षे (25) और कप्तान शनाका (33) की नाबाद पारी की बदौलत जीता श्रीलंका भारतीय स्पिन गेंदबाज चहल ने 3 तो आर अश्विन ने लिया 1 विकेट

IND vs SL Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 में मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए सुपर फोर के तीसरे मैच में श्रीलंका ने टीम इंडिया को 6 विकेट से मात देकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत द्वारा दिए गए 174 रनों के लक्ष्य को श्रीलंका ने 6 विकेट शेष रहते हुए 20वें ओवर में हासिल कर लिया।

श्रीलंका की तरफ से सलामी जोड़ी पथुम निशानका और कुशल मेंडिस ने अर्धशतकीय पारी खेलकर श्रीलंका की जीत को आसान किया। निशानका ने 37 गेंदों में 52 रन बनाए तो वहीं मेंडिस ने 37 ही गेंदों का सामना कर 57 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद भनुका राजपक्षे (25) और कप्तान शनाका (33) ने नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया।

Sri Lanka seal a tense win to top Super Four table in #AsiaCup2022 🔥#INDvSL | 📝 Scorecard: https://t.co/914FlwDKK0pic.twitter.com/t3lhQ5PE9k