IND vs SL: 7 साल बाद श्रीलंका में विराट-रोहित की जोड़ी, बल्ले से मचाएंगे गदर, देखें वीडियो

Rohit sharma and Virat kohli: भारत और श्रीलंका के बीच आज वनडे सीरीज का पहला मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जा रहा है, दोपहर 2:30 बजे से मैच शुरू होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी वनडे में साथ में नजर आने वाली है। पिछले 7 साल के इंतजार के बाद रोहित-विराट साथ नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ी 3 सितंबर 2017 के बाद आज फिर श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलने उतरेंगे आखरी बाद साल 2017 की बाइलेटरल सीरीज में ये जोड़ी नजर आई थी।

साल 2017 में विराट ने सीरीज में 5 वनडे मैचों में 110.00 के औसत से 330 रन बनाए थे और 1 अर्धशतक और 2 शतक जड़े थे, वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 5 मैचों में 75.50 की औसत से 302 रन बनाए और साथी ही 1 अर्धशतक और 2 शतक लगाए थे।

