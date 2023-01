Ind Vs SL 1st 2023: छह साल बाद मौका, डेब्यू मैच में धमाका, पावरप्ले में स्टंप्स को निशाना बनाकर विकेट निकालना, आईपीएल में कप्तान हार्दिक को बनाएंगे फिर से चैंपियन!

Highlights आईपीएल खेलने के बाद घबराहट थोड़ी कम हुई है। पावरप्ले में मेरा आइडिया अटैक करना और आउट करना है। नौवें ओवर में श्रीलंका का स्कोर चार विकेट पर 51 रन हो गया था।

Ind Vs SL 1st 2023: उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले तेज गेंदबाज शिवम मावी ने डेब्यू मैच में धमाका कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या की उम्मीद पर खरे उतरे। मावी आईपीएल 2023 में गुजरात के लिए खेलेंगे। गुजरात ने 6 करोड़ खर्च कर खरीदा। गुजरात टीम में कैप्टन हार्दिक हैं।

अंडर-19 खेलने के बाद छह साल से इंतजार के बाद मौका मिला और मावी ने उसे भुना लिया। छह सालों में काफी मेहनत करनी पड़ी। चोट के कारण कई बार बाहर हुआ। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन मैं उस पर कायम रहा। आईपीएल खेलने के बाद घबराहट थोड़ी कम हुई है। पावरप्ले में मेरा आइडिया अटैक करना और आउट करना है।

From claiming a four-wicket haul on debut to the feeling of representing #TeamIndia



Bowling Coach Paras Mhambrey Interviews Dream Debutant Shivam Mavi post India's win in the first T20I



