IND vs SA Score 2nd ODI: बैक टू बैक फिफ्टी, सुदर्शन ने किया कमाल, पहले और दूसरे मैच में ठोके अर्धशतक

Highlights पदार्पण कर रहे साईं सुदर्शन ने कमाल कर दिया। लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जमाया। 74 गेंद में 55 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल है।

IND vs SA Score 2nd ODI: राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण कर रहे साईं सुदर्शन ने कमाल कर दिया। लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जमाया। सुदर्शन ने डेब्यू मैच में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करते हुए 43 गेंद में नौ चौके की मदद से नाबाद 55 रन बनाए थे। 74 गेंद में 55 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल है।

Back to back half-centuries for Sai Sudharsan.



What a dream start for the youngster 👏👏



Live - https://t.co/p5r3iTcPrj#SAvINDpic.twitter.com/EVCxtUILpZ