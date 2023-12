IND vs SA: मोहम्मद शमी टेस्ट श्रृंखला से बाहर, दीपक चाहर वनडे श्रृंखला से हटे

Highlights मोहम्मद शमी दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे दीपक चाहर भी निजी कारणों से एकदिवसीय टीम से हट गए हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को यह जानकारी दी

IND vs SA: तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट नहीं होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को यह जानकारी दी। शमी को टेस्ट टीम में शामिल किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया था कि फिट होने पर ही वह टेस्ट टीम का हिस्सा बने रहेंगे। बोर्ड की चिकित्सा टीम ने हालांकि उन्हें इस श्रृंखला में खेलने के लिए मंजूरी नहीं दी।

तेज गेंदबाज दीपक चाहर भी निजी कारणों से एकदिवसीय टीम से हट गए हैं। बीसीसीआई ने बयान ने कहा, "चाहर ने बीसीसीआई को सूचित किया कि परिवार में आपात चिकित्सा स्थिति के कारण वह आगामी वनडे श्रृंखला में खेलने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। चयन समिति ने उनकी जगह तेज गेंदबाज आकाशदीप को टीम में शामिल किया है।"

