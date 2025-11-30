IND vs SA: कोहली के शतक और कुलदीप यादव की फिरकी से भारत की 17 रन से जीत, सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त

India vs South Africa, 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका के लोअर ऑर्डर ने रविवार (30 नवंबर) को रांची में पहले वनडे मैच में भारत को ज़बरदस्त झटका दिया, जिसके बाद मेज़बान टीम ने 17 रन से जीत हासिल करके सीरीज़ में शुरुआती बढ़त बनाई। विराट कोहली के 52वें वनडे शतक ने भारत के बल्ले को हेडलाइन किया, जिसमें रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भी हाफ-सेंचुरी लगाईं।

350 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, साउथ अफ्रीका के टॉप तीन बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ़ 7 रन बनाए, हालंकि बाद में मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मार्को जेनसन और कॉर्बिन बॉश ने लगभग जीत हासिल कर ही ली थी। लेकिन अंत में भारत को जीत नसीब हुई। टेस्ट सीरीज़ में बुरी तरह हारने के बाद, भारत को निराशा तोड़ने के लिए कुछ अहम चाहिए था, और कोहली ने ठीक वही किया, उन्होंने 135 रन बनाकर 349 का बड़ा स्कोर बनाया।

अपनी ऐतिहासिक टेस्ट जीत से उत्साहित साउथ अफ्रीका ने पहले ODI में भी यही भरोसा बनाए रखा और देर रात तक लक्ष्य का पीछा करते रहे, लेकिन आखिरी पलों में वे हार गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी ओवर में अपना धैर्य बनाए रखा, आखिरी ओवर में 18 रन बचाकर एक हाई-स्कोरिंग रोमांचक मैच जीता और प्रोटियाज़ के जोश भरे पीछा करने के रास्ते बंद कर दिए। हर्षित राणा के ज़बरदस्त ट्रिपल स्ट्राइक (3/54), कुलदीप यादव के सही समय पर ब्रेकथ्रू (4/68) और अर्शदीप सिंह के कंट्रोल (2/64) का मतलब था कि साउथ अफ्रीका को लगातार फिर से बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ओस ने अटैक के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं, गीली गेंद ने बैट्समैन को लाइट्स में आसान रन बनाने के मौके दिए, लेकिन रेगुलर विकेटों ने भारत को आगे रखा। मार्को जेनसन के काउंटर-अटैकिंग 70 और मैथ्यू ब्रीट्ज़के के 72 रनों ने साउथ अफ्रीका को मैच में बनाए रखा और चेज़ को बढ़त दिलाई, फिर भी इंडिया के पास हमेशा इतना स्कोर था कि वह मैच खत्म करके सीरीज़ में 1-0 की बढ़त ले सके। तीन मैचों की इस वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा।