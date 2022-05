IND vs SA: रोहित और कोहली को आराम, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राहुल करेंगे कप्तानी, कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान टीम में शामिल

Highlights पंजाब के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पहली बार राष्ट्रीय टीम के लिए चुना गया। एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टेस्ट टीम में वापस बुलाया गया है। दिनेश कार्तिक टी20 टीम में वापसी की है।

IND vs SA: केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। नियमित कप्तान रोहित शर्मा, सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आराम दिया गया है।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया है। आईपीएल के इस सीजन में शानदार प्रदर्शन के बाद दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या ने वापसी की है। उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने आईपीएल के इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 13 मैचों में 21 विकेट चटकाए। चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन, बर्मिंघम में एक से पांच जुलाई तक खेले जाने वाले पांचवें पुनर्निर्धारित टेस्ट के लिए भारत की 17 सदस्यीय टेस्ट टीम का भी चयन किया है।

भारत इस समय टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे है। अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टेस्ट टीम में वापस बुलाया गया है। आल राउंडर हार्दिक पंड्या ने भी आईपीएल में अच्छा करके अपनी फॉर्म और फिटनेस दिखायी है।

टी20 टीमःकेएल राहुल (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत ( उप कप्तान और विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर, वाई चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल , आर बिश्नोई, भुवनेश्वर, हर्षल पटेल, अवेश खान, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक।

KL Rahul to lead Indian team in five-match T20I series against South Africa

भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीजः शेयडूल

पहला मैचः नई दिल्ली, 9 जून

दूसराः कटक, 12 जून

तीसराः विजाग, 14 जून

चौथाः राजकोट, 17 जून

पांचवांः बेंगलुरु, 19 जून।

Jammu and Kashmir pace sensation Umran Malik along with Punjab left-arm seamer Arshdeep Singh earn maiden national call-up for South Africa series