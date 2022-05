IND vs SA: तीन साल बाद टीम इंडिया में लौटे कार्तिक, हार्दिक पांड्या ने किया भावुक ट्वीट...

Highlights भारत के लिये 2019 विश्व कप में खेले थे। आगामी पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। दिनेश कार्तिक पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं।

IND vs SA: अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए अपने शानदार प्रदर्शन किया है। तीन साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। वह आखिरी बार भारत के लिये 2019 विश्व कप में खेले थे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। कार्तिक की कहानी प्रेरणादायक रही है। दिनेश कार्तिक पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। एक विशेषज्ञ फिनिशर की भूमिका निभाते कई मैच में जीत दिलाई है। कार्तिक ने 191 की शानदार स्ट्राइक रेट से 287 रन बनाए।

