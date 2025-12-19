IND vs SA 5th T20I Score: 120 गेंद, 231 रन, 5 विकेट, 26 चौके और 10 छक्के, अहमदाबाद में हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा की 'बमबारी'

Highlights IND vs SA 5th T20I Live Score: पहले विकेट के लिये छठे ओवर में ही 63 रन जोड़े। IND vs SA 5th T20I Live Score: भारत ने 120 गेंद में 26 चौके और 10 छक्के मारे। IND vs SA 5th T20I Live Score: टी20 मैच में शुक्रवार को पांच विकेट पर 231 रन बनाये।

अहमदाबादः हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा के आतिशी अर्धशतकों की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 मैच में शुक्रवार को पांच विकेट पर 231 रन बनाये। पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई भारतीय टीम के लिये पारी का आगाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने किया और पहले विकेट के लिये छठे ओवर में ही 63 रन जोड़े। कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला फिर खामोश रहा और वह सात गेंद में पांच रन ही बना सके। पंड्या ने 25 गेंद में 63 और वर्मा ने 42 गेंद में 73 रन बनाये। भारत ने 120 गेंद में 26 चौके और 10 छक्के मारे।