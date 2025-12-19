IND vs SA, 5th T20I: 5 छक्के, 4 चौके, 16 गेंदों में 50, हार्दिक पांड्या ने किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज़ T20I अर्धशतक बनाया, देखें लिस्ट

December 19, 2025

IND Vs SA 5th T20I: हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और आखिरी T20I मैच में एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज़ T20I अर्धशतक लगाया।

ऑलराउंडर ने भारत की पारी के 17वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की बॉलिंग पर डीप मिडविकेट के ऊपर से एक फ्लैट सिक्स लगाकर 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में चार चौके और पांच छक्के शामिल थे।

नंबर 5 पर आकर, हार्दिक ने अपनी पारी की पहली गेंद को लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजा, और अगले ओवर में स्पिनर जॉर्ज लिंडे पर दो चौके और दो छक्के लगाए। इसके बाद उन्होंने बॉश पर भी हमला बोला, एक छक्का और एक चौका लगाया, और फिर एक और मैक्सिमम लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया।

हार्दिक से कम गेंदों में फिफ्टी लगाने वाले एकमात्र भारतीय युवराज सिंह हैं, जिन्होंने पहले T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। उस मैच में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के लगाए थे।

T20I में भारतीयों द्वारा सबसे तेज़ अर्धशतक

1. युवराज सिंह - 12 गेंद - भारत बनाम इंग्लैंड - 2007
2. हार्दिक पांड्या - 16 गेंद - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका - 2025
3. अभिषेक शर्मा - 17 गेंद - भारत बनाम इंग्लैंड - 2025
4. केएल राहुल - 18 गेंद - भारत बनाम स्कॉटलैंड - 2021
5. सूर्यकुमार यादव - 18 गेंद - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका - 2022


 

