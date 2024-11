IND vs SA, 4th T20I: संजू सैमसन ने जड़ी तीसरा टी20 सेंचुरी, तिलक वर्मा का बैक-टू-बैक आया तूफानी शतक

IND vs SA, 4th T20I: संजू सैमसन ने शुक्रवार को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे मैच के दौरान अपना तीसरा टी20 शतक लगाया। सैमसन अब केएल राहुल (दो शतक) को पीछे छोड़ते हुए भारतीयों द्वारा सबसे ज़्यादा टी20I शतकों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। सैमसन ने 56 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 109 रनों की पारी खेली।

इसी मैच में भारत की तरफ से तिलक वर्मा के बल्ले से भी बैक-टू-बैक तूफानी शतक आया है। उन्होंने केवल 41 गेंदों का सामना करते हुए अपना यह शतक पूरा किया। वर्मा ने 47 गेंदों में 102 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें उनके 9 चौके और 10 छक्के शामिल थे। इससे पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने नाबाद 107 रन की पारी खेली थी।

Innings Break!



Absolutely dominating batting display from #TeamIndia at The Wanderers Stadium, Johannesburg⚡️ ⚡️



1⃣2⃣0⃣* from Tilak Varma

1⃣0⃣9⃣* from Sanju Samson



Scorecard ▶️ https://t.co/b22K7t8KwL#SAvINDpic.twitter.com/RO9mgJFZnL