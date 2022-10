IND vs SA 2nd T20I: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights साउथ अफ्रीका टीम में शम्सी की जगह एनगिडी शामिल हुए, जबकि टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 मुकाबला गुवाहाटी के खूबसूरत मैदान बरसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है इससे पहले यहां आखिरी मैच भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेला था, मैच हुआ था रद्द

IND vs SA 2nd T20I: साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। यह मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। शम्सी की जगह एनगिडी टीम में शामिल हुए हैं। जबकि टीम इंडिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे पहले यहां आखिरी मैच भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेला था। हालांकि यह मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान में अब तक 4 T20 मुकाबले खेले गए है उनमें से 2 पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं तो वहीं 2 लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते गए हैं।

