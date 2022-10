IND vs SA 2nd T20I: रोहित और राहुल की जोड़ी दुनिया में नंबर एक, बाबर और रिजवान से आगे, टी20 में 15 बार 50+ साझेदारियां

Highlights रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी दुनिया में पहले नंबर पर आ गई है। 15 बार टी20ई में सर्वाधिक 50+ साझेदारियां की हैं। दूसरे मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 96 रन की साझेदारी की।

IND vs SA 2nd T20I: भारतीय टीम के ओपनर ने एक और इतिहास कायम कर दिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान केएल राहुल ने एक रिकॉर्ड बना डाला। रोहित और राहुल की जोड़ी दुनिया में पहले नंबर पर आ गई है। 15 बार टी20ई में सर्वाधिक 50+ साझेदारियां की हैं। दूसरे मैच में दोनों ने 96 रन की साझेदारी की।

WHAT. A. SHOT! 👌 👌 @klrahul unleashes one for a superb MAXIMUM! 👏 👏 Follow the match 👉 https://t.co/58z7VHDrFw Don’t miss the LIVE coverage of the #INDvSA match on @StarSportsIndia pic.twitter.com/94YIc0uIA2

टी20ई में सर्वाधिक 50+ साझेदारियां

15 रोहित शर्मा - केएल राहुल *

14 बाबर आजम - मोहम्मद रिजवान

13 पी स्टर्लिंग - के ओ'ब्रायन।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने एक बदलाव करते हुए तबरेज शम्सी की जगह लुंगी एनगिडी को अंतिम एकादश में शामिल किया है। भारत ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है।

South Africa have won the toss and elect to bowl first in the 2nd T20I.



A look at #TeamIndia's Playing XI here 👇👇



Live - https://t.co/R73i6RryDA#INDvSA@mastercardindiapic.twitter.com/gnw3eUMWPD