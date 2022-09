IND vs SA, 1st T20I: अर्शदीप और दीपक ने किया धमाल, टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे, दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बनाए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट झटके। दीपक चाहर ने 4 ओवर में 24 रन खर्च कर 2 विकेट निकाले।

IND vs SA, 1st T20I: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर ने दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम को झकझोर कर रख दिया। टीम इंडिया ने पहले टी20 मैच में अफ्रीका को 8 विकेट से मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा टी20 मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बनाए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट झटके। चाहर ने 4 ओवर में 24 रन खर्च कर 2 विकेट निकाले। दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज ने 41 रन की फाइटिंग पारी खेली। 35 गेंद में 5 चौके और 2 छक्के मारे।

भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और उप कप्तान केएल राहुल ने शानदार पारी खेली। यादव ने 33 गेंद में अर्धशतक बनाया। 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। केएल राहुल ने 56 गेंद में नाबाद 51 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। दोनों ने 93 रन की पार्टनरशिप की।

