IND vs SA, 1st ODI: रो-को ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझदारी निभाई

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर सिर्फ़ 82 गेंदों में शतकीय साझेदारी पूरी की। यह दोनों के बीच 100 या उससे ज़्यादा रन की 20वीं साझेदारी थी।

By रुस्तम राणा | Updated: November 30, 2025 16:38 IST2025-11-30T16:38:12+5:302025-11-30T16:38:12+5:30

IND vs SA, 1st ODI: भारत के अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रविवार को रांची के JSCA स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI के दौरान 100 रन की साझेदारी की।

IND vs SA, 1st ODI: भारत के अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रविवार को रांची के JSCA स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI के दौरान 100 रन की साझेदारी की।

जब भारत का स्कोर 25 रन था, तब ओपनर यशस्वी जायसवाल नांद्रे बर्गर की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए, तो दोनों ने मिलकर सिर्फ़ 82 गेंदों में शतकीय साझेदारी पूरी की। यह दोनों के बीच 100 या उससे ज़्यादा रन की 20वीं साझेदारी थी।

विराट ने कॉर्बिन बॉश के ख़िलाफ़ छक्का लगाकर सिर्फ़ 48 गेंदों में अपना 76वां वनडे अर्धशतक पूरा किया। रोहित और भी तेज़ थे, उन्होंने सिर्फ़ 43 गेंदों में अपना 60वां वनडे अर्धशतक पूरा किया।

यह साझेदारी 136 रनों पर खत्म हुई जब रोहित 51 गेंदों पर 57 रन बनाकर मार्को जेनसन की गेंद पर लेग बिफोर विकेट आउट हो गए। रोहित और विराट ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले गए अपने पिछले मैच में दूसरे विकेट के लिए 168 रन भी जोड़े थे।

