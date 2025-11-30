IND vs SA, 1st ODI: रोहित शर्मा ने रांची में शाहिद अफ़रीदी का तोड़ा रिकॉर्ड, वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

IND vs SA, 1st ODI: रोहित शर्मा इस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में से हैं और रविवार को एक और उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं। 38 साल के रोहित ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़कर वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तीन छक्के चाहिए थे और उन्होंने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हाफ सेंचुरी बनाते हुए ऐसा किया।

ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के

1. रोहित शर्मा - 269 इनिंग्स में 352*

2. शाहिद अफ़रीदी - 369 इनिंग्स में 351 छक्के

3. क्रिस गेल - 294 इनिंग्स में 331 छक्के

4. सनथ जयसूर्या - 433 इनिंग्स में 270 छक्के

5. एमएस धोनी - 297 इनिंग्स में 229 छक्के

इससे पहले रोहित ने मैच में 349 छक्के लगाए, जो शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड से सिर्फ़ तीन कम थे। 38 साल के रोहित शुरुआत में ही बच गए जब टोनी डी ज़ोरज़ी ने डीप स्क्वायर लेग पर एक आसान कैच छोड़ दिया। इसके बाद शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पारी को आराम से आगे बढ़ाया। विराट कोहली अपनी हमेशा की तरह बैटिंग कर रहे थे, रोहित ने अपनी आराम की स्टाइल में रेगुलर आसानी से बाउंड्री लगाईं।

उन्होंने कोहली के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप की और हाफ सेंचुरी पूरी की। भारत के पूर्व कप्तान आखिरकार 57 रन पर आउट हो गए, उन्होंने रांची में भारत को कमांड दी थी। यह लगातार तीसरा 50+ स्कोर था, इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी बनाई थी।

रोहित शर्मा ने पारी के 15वें ओवर में साउथ अफ़्रीकी स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन की गेंद पर डीप मिडविकेट पर लगातार दो छक्के मारे और अफ़रीदी की बराबरी कर ली, और मार्को जेनसन की गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर पुल करके सबसे कम पारियों में सबसे ज़्यादा ODI छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

रोहित के नाम T20I में भी सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर, इंटरनेशनल क्रिकेट में, हिट-मैन के नाम 642 छक्के हैं। वह दूसरे नंबर पर क्रिस गेल से काफ़ी आगे हैं, जिन्होंने अपने वेस्ट इंडीज़ करियर में 553 छक्के लगाए थे।