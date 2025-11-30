WATCH: भारत के 52वें शतक के बाद फैन ने रांची की सिक्योरिटी तोड़कर विराट कोहली के पैर छुए, वीडियो हुआ वायरल

IND vs SA 1st ODI: रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में से पहले मैच में विराट कोहली के 52वें वनडे शतक के तुरंत बाद रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में एक फैन ने सिक्योरिटी तोड़कर उनके पैर छू लिए। इस शतक के साथ, कोहली के अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक (छह) हो गए हैं, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर के पांच-पांच शतकों को पीछे छोड़ दिया है।

यह घटना तब हुई जब कोहली ने जेनसन को थर्ड-मैन बाउंड्री के लिए गाइड किया। जैसे ही कोहली ने अपना हेलमेट खोला और जश्न मनाने के लिए अपनी गर्दन पर पहनी अंगूठी को चूमा, एक फैन ने सभी को हैरान कर दिया और सीधे पूर्व भारतीय कप्तान के पैरों पर चढ़ गया। सिक्योरिटी ने उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया। इस पल ने ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को भी हैरान कर दिया, जिन्होंने जश्न मनाना बंद कर दिया और फिर से शुरू किया।

ऑस्ट्रेलिया में चार महीने से ज़्यादा समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करते हुए, कोहली पहले दो मैचों में लगातार डक के कारण खराब फॉर्म में दिखे। सिडनी में तीसरे मैच में, कोहली ने 70 से ज़्यादा रन की नाबाद पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने रांची में भी अपनी फॉर्म जारी रखी और रोहित शर्मा (57) के साथ 100 रन की पार्टनरशिप भी की।

कोहली आखिर में सिर्फ़ 120 गेंदों पर 11 चौकों और सात छक्कों की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए। यह इस जगह पर कोहली का तीसरा शतक था, इससे पहले उन्होंने 2014 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ नाबाद 139 और 2019 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 123 रन बनाए थे। यह दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ कोहली का छठा शतक भी था।

52nd century for Virat Kohli! 🔥

The King does it again vs South Africa — and a fan even touched his feet to honour the milestone.

Legends don’t just play, they inspire devotion. 👑🇮🇳 #ViratKohli#KingKohli#INDvSApic.twitter.com/m0QdYqOqrS — Awkward News (@AwkwardNeuz) November 30, 2025

