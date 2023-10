Ind Vs Pak: मैच से पहले ही फैंस ने बॉयकॉट की धमकी दी, कहा- BCCI और जय शाह जो भी कर रहे पाकिस्तान के सम्मान में बर्दाश्त नहीं

Highlights फैंस ने सोशल मीडिया पर पाक और भारत के बीच मैच को लेकर बॉयकॉट की धमकी डे डाली है दोनों के बीच विश्वकप में पहली भिड़ंत है बताते चले कि इस 13 सितंबर को अनंतनाग में हमला हुआ था, जहां जवानों ने अपनी जान गवा दी थी

नई दिल्ली:भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले ही भारत के क्रिकेट फैंस ने बॉयकॉट करने की धमकी दी है। यह बात इसलिए क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से कही जा रही हैं क्योंकि अभी तक भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले किए जा हैं। इस कारण देश के जवानों ने अपनी जान गवाई है।

दोनों टीमों के बीच मैच गुजरात के अहदमाबाद में शनिवार को खेला जाना है। साथ ही दोनों के बीच विश्वकप में पहली बार भिड़ंत है।

भारत विश्वकप के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों, पत्रकारों और वहां के फैंस का स्वागत कर रहा है। यही बात फैंस को नहीं भा रही है। बताते चले कि 13 सितंबर को, कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस उपाधीक्षक के साथ शहीद हो गए थे।

इस विषय पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या खेल और राजनीति या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अलग रखना चाहिए? अभी हाल ही में भारत आए पाकिस्तानी खिलाड़ियों का धमाकेदार स्वागत हुआ, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखते हुए फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

इसपर एक फैंस ने कहा, "जब पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में भारत को इस कदर स्वागत सतकार नहीं करना चाहिए।" इतना ही नहीं फैंस ने कहा कि भारत की जमीन पर देश के जवान, पुलिस फोर्स लगातार अपनी जान गवां रही ही।

शनिवार को होने वाले मैच से पहले हो रहे शो में अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह परफॉर्म करने वाले हैं। इसका आयोजन भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) करवा रहा है। यह पहली बार नहीं जब ओपनिंग सेरेमनी आईसीसी विश्वकप में कराई जा रही हो।

साथ ही अब फैंस सोशल मीडिया पर मैच को बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे हैं। यूजर ने लिखा कि बीसीसीआई और जय शाह पाकिस्तान के सम्मान में क्या कर रहे हैं, जो काफी बर्दाश्त से बाहर है। हमारे जवान बॉर्डर पर दुश्मनों से जान गवा रहे हैं और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से दो-दो हाथ कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा कि क्रिकेट मैच जवानों से बड़ा नहीं है, दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। पाकिस्तान इस तरह के सम्मान के लायक नहीं है।

दूसरा यूजर ने कहा, अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह को शर्म आनी चाहिए कि रुपयों के लिए पाकिस्तान के लिए गाने गाना जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा, "अब आपने अपने अधिकार बेच दिए हैं और इसलिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए, वहीं शहीदों के परिजन के सामने आपको मुजरा करना चाहिए।"