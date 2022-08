IND vs PAK Asia Cup 2022: महामुकाबला में टीम इंडिया ने पाक को 5 विकेट से हराकर विश्व कप का बदला लिया, हार्दिक और जडेजा ने किया धमाल

Highlights पाकिस्तान के बॉलर नसीम शाह ने डेब्यू मैच में 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट निकाले। रविंद्र जडेजा को विकेट नहीं मिला, लेकिन बल्ले से जोरदार प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर और हार्दिक की अगुवाई में गेंदबाजों ने सही साबित कर दिखाया।

IND vs PAK Asia Cup 2022: आखिरकार एक टीम ने बाजी मार ली। भारत-पाकिस्तान मैच रोमांच से भरपूर था। बाजी कभी भी पलट जाती। 148 रन बनाने के लिए टीम इंडिया को संघर्ष करना पड़ा। तब भारत को 34 गेंदों में 59 रन चाहिए थे। भारत की हरफनमौला जोड़ी हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा ने पासा पलट दिया।

हार्दिक ने छक्के मार कर टीम को जीत दिलाई। एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्तान 5 विकेट के हराकर टी20 विश्व कप का बदला ले लिया। सुपर संडे के दौरान सुपर महामुकाबला देखने को मिला। गेंद के बाद बल्ले से भी हार्दिक पंड्या ने कमाल का प्रर्दशन किया।

हार्दिक पंड्या ने पहले तीन विकेट लिए। बल्ले से शानदार पारी खेली। 17 गेंद में नाबाद 33 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल है। भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अहम मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को रविवार को पांच विकेट से हराया।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 100वां मैच खेलते हुए 35 रन बनाए। रविंद्र जडेजा को विकेट नहीं मिला, लेकिन बल्ले से जोरदार प्रदर्शन किया। 29 गेंद में 35 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। कप्तान रोहित शर्मा बल्ले से खास योगदान नहीं दिया और 18 गेंद पर 12 रन बनाए। उप कप्तान केएल राहुल गोल्डन डक पर आउट हुए।

सूर्यकुमार यादव को बड़े मैच में अभी काफी सीखनी है। 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के बॉलर नसीम शाह ने डेब्यू मैच में 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट निकाले। भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पंड्या की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 147 रन पर आउट कर दिया।

Virat Kohli returned to action in his 100th T20I and played a promising innings 💪#INDvPAK | #AsiaCup2022https://t.co/aaIGCxOUaj — ICC (@ICC) August 28, 2022

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, जिसे भुवनेश्वर और हार्दिक की अगुवाई में गेंदबाजों ने सही साबित कर दिखाया। भुवनेश्वर ने चार ओवर में 26 रन देकर चार विकेट लिये जिसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम (10) का बेशकीमती विकेट शामिल था।

वहीं हार्दिक ने चार ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट चटकाये और पाकिस्तानी मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 33 रन देकर दो विकेट लिये। भारत-पाकिस्तान मैच में खेलने का अर्शदीप का यह पहला अनुभव था। भारत के लिये सभी दस विकेट तेज गेंदबाजों ने चटकाये।

भुवनेश्वर कुमार का पहला ओवर काफी सनसनीखेज रहा, जिसमें पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के पक्ष में डीआरएस के दो फैसले गए। इसी ओवर में बाबर ने स्ट्रेट ड्राइव पर चौका जड़ा। अंपायर ने रिजवान को दूसरी गेंद पर पगबाधा आउट दे दिया था लेकिन डीआरएस का फैसला बल्लेबाज के पक्ष में रहा। रिजवान ने 42 गेंद में 43 रन बनाये।