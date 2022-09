IND vs PAK Asia Cup 2022: बाबर आजम ने टॉस जीता, एक बार फिर मैदान पर भारत और पाकिस्तान, जानें क्या है प्लेइंग इलेवन

Highlights भारत को रविंद्र जडेजा की कमी भी खलेगी। पिछले मैच में हांगकांग को 150 से अधिक रन से हराया। हार्दिक पंड्या थे, जिनके ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत ने आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की थी

IND vs PAK Asia Cup 2022: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। भारत और पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार राउंड में आमने-सामने है। UAE के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मुकाबले में रविवार को यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने एक बदलाव करते हुए शाहनवाज दहानी की जगह मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल किया है।

Toss update! 🇮🇳 🇵🇰 Pakistan opt to bowl first in Dubai against India 🏏 #INDvPAK | #AsiaCup2022 | 📝 Scorecard: https://t.co/7gEBWP17a3 pic.twitter.com/Li7FZIpXz7

भारत ने तीन बदलाव करते हुए हार्दिक पंड्या, दीपक हुड्डा और रवि बिश्नोई को मौका दिया है। दिनेश कार्तिक, आवेश खान और चोटिल रविंद्र जडेजा को अंतिम एकादश से बाहर किया गया है। एशिया कप 2022 में रोहित शर्मा भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और बाबर आजम टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं।

Three changes for #TeamIndia going into this game.



Deepak Hooda, Hardik Pandya and Ravi Bishnoi come in the Playing XI.



Live - https://t.co/xhki2AW6ro#INDvPAK#AsiaCup202pic.twitter.com/ZeimY92kpW