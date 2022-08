IND vs PAK Asia Cup 2022: पहली बार भारतीय तेज गेंदबाजों ने एक पारी में झटके दस विकेट, भुवनेश्वर कुमार का 'चौका'

Highlights इफ्तिखार अहमद और रिजवान ने 45 रन जोड़े। विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। सर्वाधिक 43 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाये।

IND vs PAK Asia Cup 2022: भारतीय गेंदबाजों ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सबसे चर्चित मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान को 147 रन पर समेट दिया। पाकिस्तानी टीम कप्तान बाबर आजम (10) का विकेट जल्दी गंवाने के सदमे से उबर ही नहीं सकी और उसके विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे।

भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पंड्या ने शानदार गेंदबाजी की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जिसे भुवनेश्वर और हार्दिक की अगुवाई में गेंदबाजों ने सही साबित कर दिखाया। भारत-पाकिस्तान मैच में खेलने का अर्शदीप का यह पहला अनुभव था।

भारत के लिये सभी दस विकेट तेज गेंदबाजों ने चटकाये। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने चार और हार्दिक पंड्या ने तीन विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने मिलकर विकेट झटके।

Brilliant bowling figures of 4/26 from @BhuviOfficial makes him our Top Performer from the first innings.



A look at his bowling summary here 👇#INDvPAK#AsiaCup2022pic.twitter.com/GqAmcv4su2 — BCCI (@BCCI) August 28, 2022

भुवनेश्वर ने चार ओवर में 26 रन देकर चार विकेट लिये जिसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम (10) का बेशकीमती विकेट शामिल था। वहीं हार्दिक ने चार ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट चटकाये और पाकिस्तानी मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 33 रन देकर दो विकेट लिये।

पहली बार भारतीय तेज गेंदबाजों ने एक पारी में सभी दस विकेट लिएः

भारत स्पिन बनाम सीम:

पिछला T20I (बनाम WI, फ्लोरिडा): पहली बार भारतीय स्पिनरों ने T20I में सभी दस विकेट लिए

बनाम पाक, दुबई: पहली बार भारतीय तेज गेंदबाजों ने सभी दस विकेट झटके।

एशिया कप T20Is में हार्दिक पांड्या बनाम पाकः

3/8 (3.3 ओवर) मीरपुर 2016

3/25 (4 ओवर) दुबई 2022।