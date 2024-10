IND VS NZ TEST 2024: क्या चोट से नहीं उबरे मोहम्मद शमी?, 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज की शुरुआत, यहां देखें 15 सदस्यीय टीम

Highlights IND VS NZ TEST 2024: बुधवार से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। IND VS NZ TEST 2024: मोहम्मद शमी लगातार चोट से उबर रहे हैं। IND VS NZ TEST 2024: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल को बाहर किया गया।

IND VS NZ TEST 2024: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। क्या टीम इंडिया के सुपरस्टार मोहम्मद शमी अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। शमी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा की है। शमी को जगह नहीं मिली। चर्चा है कि शमी अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का उप कप्तान बनाया गया, जो बुधवार से बेंगलुरु में शुरू हो रही है।

A strong India squad named for the three-match #WTC25 series against New Zealand at home 🏏



Details ➡️ https://t.co/FkVsSfdXb8pic.twitter.com/tygrAwI3MU— ICC (@ICC) October 12, 2024

IND VS NZ TEST 2024: न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम-

रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप।

India name a new vice-captain for the #WTC25 series against New Zealand 👀#INDvNZhttps://t.co/mSMuncSUai — ICC (@ICC) October 11, 2024

मोहम्मद शमी लगातार चोट से उबर रहे हैं। शमी जो पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुरुष विश्व कप फाइनल के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं। पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ जीतने वाली टीम पर भरोसा जताया गया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल जो बांग्लादेश सीरीज में टीम के 16वें सदस्य थे, को बाहर कर दिया गया है।

IND VS NZ TEST 2024: टीम शेयडूल-

1. 16-20 अक्टूबर, पहला टेस्ट, एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु

2. 24-28 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे

3. 01-05 नवंबर, तीसरा टेस्ट, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई।

हर्षित राणा, नितीश कुमार रेड्डी, मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को रिजर्व रखा गया। भारत 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेगा। बुमराह को रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान कोई उप कप्तान नहीं था।

A late England charge to the #WTC25 Final? It's not out of the question 👀



More from #PAKvENG 👉 https://t.co/auTrl2ulcDpic.twitter.com/hD489LCxaY — ICC (@ICC) October 12, 2024

टीम को घटाकर 15 कर दिया गया है जिसमें ‘अनकैप्ड’ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल लखनऊ में बंगाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद बाहर हो गए। वह बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे।