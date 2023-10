IND vs NZ: शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, हाशिम अमला को पीछे छोड़ा

Highlights शुभमन गिल ने एक अहम उपलब्धि हासिल की गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल ने ये मुकाम केवल 38 पारियों में हासिल किया

India vs New Zealand ODI World Cup 2023: धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने एक अहम उपलब्धि हासिल की। गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

#ICCCricketWorldCup | Shubman Gill becomes the fastest player to score 2000 ODI runs; breaks Hashim Amla's record. Gill achieved this milestone in 38 innings.



(Pic source: BCCI) pic.twitter.com/fno7deVui1