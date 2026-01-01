IND vs NZ: क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होंगे शुभमन गिल और ऋषभ पंत?, जसप्रीत बुमराह-हार्दिक पंड्या को आराम, आखिर कौन करेगा कप्तानी

IND vs NZ: आर. पंत ने 2025 में एक भी वनडे नहीं खेला हालांकि वह चैम्पियंस ट्रॉफी टीम और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले महीने वनडे टीम का हिस्सा थे।

दूसरा मौका दिये बिना पंत को बाहर करने से कई सवाल खड़े होंगे।सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पर आजमाया गया।30 जून 2019 से 14 जनवरी 2020 के बीच में 11 वनडे खेले।

IND vs NZ: ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी के चार मैचों में भले ही एक अर्धशतक जमा सके हों लेकिन पिछले 18 महीने में एक भी वनडे खेलने का मौका दिये बिना अगर उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज से बाहर किया गया तो अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की यह ज्यादती होगी। भारतीय चयनकर्ता न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिये टीम की घोषणा करेंगे और इसे लेकर काफी अटकलें हें कि पंत टीम में रहेंगे या नहीं। यह किसी से छिपा नहीं है कि भारतीय टीम प्रबंधन में कम से कम एक सदस्य को तो पंत का ‘अधिक जोखम से अधिक फायदा’ वाला रवैया पसंद नहीं है और वह चाहते हैं कि बल्लेबाजी में पंत पारंपरिक रवैया अपनाये । लेकिन दूसरा मौका दिये बिना पंत को बाहर करने से कई सवाल खड़े होंगे।

पंत ने 2025 में एक भी वनडे नहीं खेला हालांकि वह चैम्पियंस ट्रॉफी टीम और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले महीने वनडे टीम का हिस्सा थे। सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पर आजमाया गया और तीनों मैचों में पंत बाहर रहे। पंत ने 2018 में पदार्पण के बाद से सिर्फ 31 वनडे खेले हैं। उन्होंने 30 जून 2019 से 14 जनवरी 2020 के बीच में 11 वनडे खेले।

फिर कोविड के बाद उन्होंने 26 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2022 तक 15 वनडे खेले और एक शतक, दो बार 75 से अधिक रन और एक 85 रन की पारी खेली। इसके बाद वह भयावह कार दुर्घटना का शिकार हो गए । फिर 2024 में वापसी के बाद से उन्होंने कोलंबो में एकमात्र वनडे खेला। विजय हजारे ट्रॉफी के चार मैचों में वह एक ही में 70 रन बना सके।

वहीं ईशान किशन ने झारखंड के लिये कर्नाटक के खिलाफ पहले ही मैच में 14 छक्के लगाये। ध्रुव जुरेल ने भी उत्तर प्रदेश के लिये शतक जमाया और वह पिछली वनडे श्रृंखला में भारतीय टीम में थे। पंद्रह सदस्यीय टीम में तीन विकेटकीपर तो नहीं हो सकते और बल्लेबाज विकेटकीपर के तौर पर पहली पसंद केएल राहुल ही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या पंत या जुरेल की जगह ईशान टीम में आते हैं।

देवदत्त पडिक्कल के नाम पर भी विचार होगा जिन्होंने 37 मैचों में 92 से अधिक की औसत से रन बनाये हैं। लेकिन कप्तान शुभमन गिल की वापसी और दूसरे छोर पर रोहित शर्मा की मौजूदगी के अलावा पिछले वनडे में शतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल के रहते हुए पडिक्कल को जगह मिलना मुश्किल लग रहा है।

गेंदबाजी में टी20 विश्व कप को देखते हुए जसप्रीत बुमराह और हरफनमौला हार्दिक पंड्या को वनडे से आराम दिया जाना तय है। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह पर विचार किया जा सकता है । मोहम्मद शमी की वापसी की भी अटकलें हैं जबकि स्पिन में रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव का खेलना तय है।

