IND vs NZ Score: 50 छक्के पूरे, एक विश्व कप में सर्वाधिक छक्के मारने में कप्तान रोहित सबसे आगे, गेल, एबी, मैक्सवेल पीछे, देखें लिस्ट

IND vs NZ Score: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने क्रिस गेल, इयोन मोर्गन, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक को पीछे छोड़ दिया। भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की है। 7 ओवर में 61 रन बना चुकी है।

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के

50 - रोहित शर्मा

49 - क्रिस गेल

43 - ग्लेन मैक्सवेल

37- एबी डिविलियर्स

37 - डेविड वार्नर।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को विश्व कप के सेमीफाइनल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है । भारत ने ग्रुप चरण में सभी नौ मैच जीते थे जबकि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम रही।

🚨 Toss Update from Mumbai 🚨



Rohit Sharma wins the toss and #TeamIndia have elected to bat in Semi-Final 1 🙌



Follow the match ▶️ https://t.co/FnuIu53xGu#CWC23 | #MenInBlue | #INDvNZpic.twitter.com/HZW9piWA4u — BCCI (@BCCI) November 15, 2023

एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक छक्के

27 - रोहित शर्मा (2023)

26 - क्रिस गेल (2015)

22 - इयोन मोर्गन (2019)

22 - ग्लेन मैक्सवेल (2023)

21 - एबी डिविलियर्स (2015)

21 - क्विंटन डी कॉक (2023)