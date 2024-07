India squad for Sri Lanka tour 2024: ऑलराउंडर दिलाएंगे विश्व कप!, कोच गंभीर की अलग रणनीति, 2026 टी20 और 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी शुरू

Highlights India squad for Sri Lanka tour 2024: भारत का टी20ई कप्तान नियुक्त किया गया। India squad for Sri Lanka tour 2024: सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी। India squad for Sri Lanka tour 2024: 33 वर्षीय रोहित शर्मा का स्थान लेंगे।

India squad for Sri Lanka tour 2024: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने बाजी मार ली। शांत स्वभाव के सूर्या कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की पहली पसंद थे और हिटमैन ने आखिरकार खेला कर दिया। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की चली और कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) नहीं सूर्यकुमार बन गए। श्रीलंका के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज से पहले भारत का टी20ई कप्तान नियुक्त किया गया। भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा 33 वर्षीय रोहित शर्मा का स्थान लेंगे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी। सूर्यकुमार को वेस्टइंडीज और यूएसए में भारत के खिताबी मुकाबले के दौरान उप-कप्तान हार्दिक पंड्या की जगह कप्तान चुना गया। इससे पहले सूर्यकुमार ने पिछले नवंबर में टी20 सीरीज़ में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दिलाई थी।

इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 1-1 से ड्रा खेला था। सूर्यकुमार ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई की कप्तानी भी की है और एकमात्र आईपीएल खेल में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व किया है। श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज नव नियुक्त भारतीय कोच गौतम गंभीर के लिए भी पहली जिम्मेदारी होगी, जो राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। टीम 2026 टी20 विश्व कप की तैयारी करना चाहती है, जिसकी भारत सह-मेजबानी करेगा।

श्रीलंका के खिलाफ भारत ने चार ऑलराउंडर को मौका दिया है। बीसीसीआई भविष्य रोडमैप पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि 2011 विश्व कप भारत ने जीता था तो कई हरफनमौला टीम में थे। भारतीय टीम में हरफनमौला खिलाड़ी की मांग बढ़ गई है। भारत श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे और 3 टी20 मैच की सीरीज खेलेगा।

ऑलराउंडर खिलाड़ी की लिस्टः

टी20 टीम: रियान पराग, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर

एकदिवसीय टीम: शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, अक्षर पटेल।

हार्दिक पंड्याः भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या पर बीसीसीआई ने दांव खेला। टी20 विश्व कप के अंतिम ओवर में कमाल की बॉलिंग की और भारत को चैंपियन बनाया। 86 वनडे और 93 टी20 मैच खेला है। इस दौरान 84 और 76 विकेट अपने नाम किया है। 1769 और 1348 रन भी बनाए।

रियान परागः भारतीय टीम में खेलने वाले पूर्वाेत्तर के पहले खिलाड़ी हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैच में खेलकर प्रतिभा का परिचय दिया। 3 मैच में 24 रन बनाए और शानदार बॉलिंग किया। आईपीएल में पराग ने कमाल का प्रदर्शन किया। 70 मैच में 1173 रन बनाए और इस दौरान 4 विकेट हासिल किए। बीसीसीआई की नजर भविष्य पर है।

शिवम दुबेः टीम इंडिया की नजर इस खिलाड़ी पर है। रोहित शर्मा ने टी20 विश्व कप में सभी मैच में खेलने का मौका दिया। एक वनडे खेलकर 9 रन बनाए। टी20 में 32 मैच खेलकर 435 रन बनाए, जिसमें 3 फिफ्टी शामिल हैं। इस दौरान 11 विकेट अपने नाम किया। दुबे ने 65 आईपीएल खेलते हुए 1502 रन बनाए और 5 विकेट हासिल किए।

अक्षर पटेलः टी20 मैच में पटेल ने क्या यादगार कैच ली थी। पटेल ने 57 वनडे में 489 रन बनाए और इस दौरान 60 विकेट निकाले। पटेल ने टी20 मैच में 60 मैच खेलते हुए 453 रन बनाए। पटेल ने कमाल की गेंदबाजी की और 58 विकेट निकाले। कमाल की फिल्डिंग करते है और मौके पर बल्ले से रन भी निकालते हैं।

वाशिंगटन सुंदरः टीम इंडिया और बीसीसीआई को इस खिलाड़ी पर नजर है। बल्ले के साथ गेंद से भी कमाल करता है। सुंदर ने कई बार टीम को संकट से बाहर निकाला है। 19 वनडे खेलते हुए 265 रन बनाए और 18 विकेट निकाले। हरफनमौला खिलाड़ी ने टी20 में 48 मैच खेलते हुए 135 रन बनाए और 42 विकेट अपने नाम किए।