IND vs NZ Live Score, 2nd Test Day 1: पहली बार पंच?, कीवी खिलाड़ी टूट पड़े वॉशिंगटन सुंदर

Highlights IND vs NZ Live Score, 2nd Test Day 1: कुलदीप यादव की जगह टीम में जगह बनाने वाले सुंदर ने कमाल कर दी। IND vs NZ Live Score, 2nd Test Day 1: अगस्त 2022 के बाद से सभी एफसी क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट निकाले। IND vs NZ Live Score, 2nd Test Day 1: आर. रविंद्र ने 65 रन का योगदान दिया।

IND vs NZ Live Score, 2nd Test Day 1: वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को कमाल कर दिया। पहली बार 5 विकेट क्लब में शामिल हुए। सुंदर ने 23.1 ओवर में 4 मेडन रखते हुए 59 रन देकर 7 विकेट झटके। अगस्त 2022 के बाद से सभी एफसी क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट निकाले। अक्टूबर 2017 के बाद से भारतीय धरती पर एफसी क्रिकेट में 5 विकेट उखाड़ दिए। सुंदर ने चाय के विश्राम से पहले रचिन रविंद्र सहित दो विकेट झटककर कर मुकाबले में भारत की वापसी कराई थी। कुलदीप यादव की जगह टीम में जगह बनाने वाले सुंदर ने कमाल कर दी।

IND vs NZ 2nd Test Live Score: भारत में टेस्ट के पहले दिन स्पिनरों ने पहली पारी के सभी दस विकेटः

भारत बनाम न्यूजीलैंड पुणे 2024

भारत बनाम इंग्लैंड धर्मशाला 2024

भारत बनाम इंग्लैंड चेन्नई 1973

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चेन्नई 1964

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया कोलकाता 1956

इंग्लैंड बनाम भारत कानपुर 1952।

एक पारी में सर्वाधिक बल्लेबाजों को आउट करना (भारत)-

5 जसुभाई पटेल बनाम ऑस्ट्रेलिया, कानपुर 1959

5 बापू नाडकर्णी बनाम ऑस्ट्रेलिया ब्रेबॉर्न 1960

5 अनिल कुंबले बनाम एसए जोबर्ग 1992

5 रवींद्र जड़ेजा बनाम ऑस्ट्रेलिया दिल्ली 2023

5 वाशिंगटन सुंदर बनाम न्यूजीलैंड पुणे 2024

टेस्ट में भारत बनाम न्यूजीलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ आंकड़ेः

8/72 एस वेंकटराघवन दिल्ली 1965

8/76 ईएएस प्रसन्ना ऑकलैंड 1975

7/59 आर अश्विन इंदौर 2017

7/59 वॉशिंगटन सुंदर पुणे 2024।

सीरीज के पहले मैच में 134 और नाबाद 39 रन की पारी खेलने वाले रविंद्र ने 65 रन का योगदान दिया। उनके आउट होने से भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली। सुंदर ने इसके बाद चाय के विश्राम से पहले आखिरी गेंद पर टॉम ब्लंडेल (तीन रन) को बोल्ड किया। न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र की शुरुआत दो विकेट पर 92 रन से की थी।

सत्र की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों चार चौके जड़े। डेवोन कोन्वे ने इस दौरान अपना अर्धशतक और न्यूजीलैंड के रनों का शतक पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि कोन्वे और रविंद्र को भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कोई परेशानी नहीं हो रही है। कोन्वे ने स्पिनरों के खिलाफ रिवर्स स्वीप और ड्राइव का अच्छा इस्तेमाल किया।

अश्विन ने भारतीय पारी के 44वें ओवर में कोन्वे को चलता किया। यह टेस्ट में उनका 531वां विकेट है और इस विकेट के साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन को पीछे छोड़ दिया। कोन्वे ने 141 गेंद की पारी में 11 चौके की मदद से 76 रन बनाने के साथ रविंद्र के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़े।

रविंद्र को इसके बाद डेरिल मिचेल (नाबाद 16) का अच्छा साथ मिला और दोनों ने 95 गेंद में 59 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी में हालांकि रविंद्र ने बड़ा योगदान दिया। रविंद्र को वामहस्त स्पिनर रविंद्र जडेजा की गेंद पर जीवनदान भी मिला जब शॉर्ट लेग पर सरफराज खान उनका मुश्किल कैच नहीं लपक सके।