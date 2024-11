IND vs NZ Day 3 Highlights: न्यूजीलैंड ने भारत को दी पटकनी, घरेलू मैदान में 3-0 से हराया; पढ़ें मैच हाईलाइट

IND vs NZ Day 3 Highlights: न्यूजीलैंड ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन ही भारत को 25 रन से हराकर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस तरह से न्यूजीलैंड पहली टीम बन गई है जिसने भारतीय धरती पर तीन या इससे अधिक मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया।

घरेलू मैदान में हारने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने कप्तान और बल्लेबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।

Cometh the hour, cometh Rishabh Pant 🙌 #INDvNZ #IDFCFirstBankTestTrophy #JioCinemaSports pic.twitter.com/iLHSyYdJzO

वहीं, न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 174 रन बनाकर भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम 29.1 ओवर में 121 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने छह विकेट लिए।

भारत ने 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन रविवार को यहां लंच तक छह विकेट पर 92 रन बनाए। भारत इस तरह से अभी लक्ष्य से 55 रन दूर है जबकि न्यूजीलैंड को श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने के लिए चार विकेट की दरकार है। लंच के समय ऋषभ पंत 53 और वाशिंगटन सुंदर छह रन पर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड ने इससे पहले अपनी दूसरी पारी में 174 रन बना कर भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य रखा था।

Lucky Ashwin 😆



Bails stay firm despite the ball hitting the stumps! 😏#INDvNZ#IDFCFirstBankTestTrophy#JioCinemaSportspic.twitter.com/aUksRPZHJe