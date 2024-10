IND vs NZ: बेंगलुरु टेस्ट हारने के बाद भारत ने वॉशिंगटन सुंदर को दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए टीम में किया शामिल

Highlights सुंदर ने दिल्ली में दिल्ली के खिलाफ चल रहे रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मैच में तमिलनाडु के लिए शतक बनाया भारतीय ऑलराउंडर ने पहली पारी में 269 गेंदों पर 152 रन बनाए बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि वह दूसरे टेस्ट से पहले पुणे में टीम से जुड़ेंगे

IND vs NZ, Test: ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। सुंदर को भारत की टेस्ट टीम में रविवार को बेंगलुरु में पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के हाथों आठ विकेट से हार के बाद शामिल किया गया है। सुंदर ने दिल्ली में दिल्ली के खिलाफ चल रहे रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मैच में तमिलनाडु के लिए शतक बनाया। उन्होंने पहली पारी में 269 गेंदों पर 152 रन बनाए।

बीसीसीआई की ओर से रविवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया, "पुरुष चयन समिति ने रविवार को श्री वाशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज के शेष मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है।" विज्ञप्ति में कहा गया, "श्री वाशिंगटन सुंदर दूसरे टेस्ट से पहले पुणे में टीम से जुड़ेंगे।"

