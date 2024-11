IND vs NZ, 3rd Test: सरफराज खान अपने टेस्ट करियर की सिर्फ 10 पारियों में तीसरी बार हुए शून्य पर आउट

Highlights सरफराज के आउट होने के बाद, उनके पिता नौशाद और भाई मुशीर स्टैंड में स्तब्ध दिखे गिल और पंत ने भारत को मामूली बढ़त दिलाई गिल ने अपने करियर का सातवां अर्धशतक भी लगाया

IND vs NZ, 3rd Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान के पिता और भाई चार गेंदों पर शून्य पर आउट होने से स्तब्ध रह गए। सरफराज दूसरे सत्र में रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। हालांकि, वह ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और एजाज पटेल की गेंद पर विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल के दस्तानों में चले गए और चार गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद, उनके पिता नौशाद और भाई मुशीर स्टैंड में स्तब्ध दिखे, क्योंकि सरफराज लंबे समय तक पवेलियन की ओर लौट रहे थे।

इससे पहले, भारत ने 86/4 के स्कोर पर अपनी पारी फिर से शुरू की, जिसमें शुभमन गिल (31*) और ऋषभ पंत (1*) क्रीज पर थे। पंत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में खेला और न्यूजीलैंड के स्पिनरों की लाइन और लेंथ को बिगाड़ने के लिए उनका सामना किया। मैट हेनरी द्वारा ड्रॉप किए जाने के बाद उन्हें अपनी पारी के दौरान एक जीवनदान भी मिला और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भारतीय द्वारा मात्र 36 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक बनाया।

गिल और पंत ने भारत को मामूली बढ़त दिलाई गिल ने अपने करियर का सातवां अर्धशतक भी लगाया और दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 96 रन जोड़े। पंत 60 (59) रन बनाकर ईश सोढ़ी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, लेकिन गिल ने सात चौकों और एक छक्के की मदद से शानदार 90 रन बनाए।

