IND vs NZ 3rd Test Day 3 Highlights: ऐतिहासिक हार पर क्या बोले कप्तान रोहित शर्मा?, बॉर्डर-गावस्कर सीरीज से बाहर!

Highlights मैंने कप्तान और बल्लेबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। भारत को 25 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारतीय धरती पर तीन या इससे अधिक मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

IND vs NZ 3rd Test Day 3 Highlights: न्यूजीलैंड ने असंभव को संभव कर दिया। न्यूज़ीलैंड ने इतिहास कायम किया और भारत में टीम इंडिया को सूपड़ा साफ किया। भारत को भारत में 3-0 से हराने वाली पहली टीम बन गई हैं। पिछली बार भारत दौरे पर मुंबई में एक पारी में दस विकेट लेने वाले अजाज पटेल इस टेस्ट के हीरो हैं। पहली पारी में पांच विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि निजी कारणों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे।यह मेरे करियर का सबसे बुरा दौर है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सीरीज थी, जहां हमने कुछ ऐसी चीज़ें आज़मायीं जो कामयाब नहीं हुईं। शर्मा ने न्यूजीलैंड से हार के बाद कहा, मैंने कप्तान और बल्लेबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।

#TeamIndia came close to the target but it's New Zealand who win the Third Test by 25 runs.



Scorecard - https://t.co/KNIvTEyxU7#INDvNZ | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/4BoVWm5HQP — BCCI (@BCCI) November 3, 2024

न्यूजीलैंड ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन ही भारत को 25 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस तरह से न्यूजीलैंड पहली टीम बन गई है जिसने भारतीय धरती पर तीन या इससे अधिक मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया।

India slip from the top of the #WTC25 standings following a 3-0 loss to New Zealand at home 📉#INDvNZ | Full details 👇https://t.co/Q7AWgO75Fv — ICC (@ICC) November 3, 2024

New Zealand wrap up a remarkable Test series with a 3-0 whitewash over India following a thrilling win in Mumbai 👏 #WTC25 | 📝 #INDvNZ: https://t.co/XMfjP9Wm9spic.twitter.com/vV9OwFnObv— ICC (@ICC) November 3, 2024

न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 174 रन बनाकर भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम 29.1 ओवर में 121 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने छह विकेट लिए।