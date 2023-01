IND vs NZ 3rd ODI: 385 का विशाल स्कोर, रोहित और गिल के बीच 212 रन की साझेदारी, यहां देखें आखिर 5 वनडे स्कोर

Highlights पहले बल्लेबाजी करते हुए 385 रन का स्कोर खड़ा किया। पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। जेकब डफी और ब्लेयर टिकनर ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

IND vs NZ 3rd ODI: भारतीय टीम पहले ही सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 385 रन का स्कोर खड़ा किया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक बनाए और दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को यहां नौ विकेट पर 385 रन बनाए। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने 112 जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए। हार्दिक पंड्या ने 54 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से जेकब डफी और ब्लेयर टिकनर ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

Hardik Pandya's quickfire half-century has helped India to post a massive score in Indore 🔥#INDvNZ | 📝: https://t.co/61sExvwsgYpic.twitter.com/rrYHEsE4tD — ICC (@ICC) January 24, 2023

रोहित और गिल ने धमाकेदार पारी खेली। ब्लैककैप ने गेंद के पुराने होने के साथ शानदार वापसी की। गेंद बल्लेबाजों पर रुक रही थी और भारत ने 101 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। हार्दिक पांड्या ने शार्दुल ठाकुर के साथ 54 रनों की तेज साझेदारी की।

Shubman Gill made his second ton in the series to equal a record set by Babar Azam in 2016 👀



Details 👇#INDvNZhttps://t.co/dKLMf60dtH — ICC (@ICC) January 24, 2023

भारत ने आखिरी पांच वनडे पहले बल्लेबाजी कर बनाए रनः

409/8 बनाम बांग्लादेश, चटोग्राम

373/7 बनाम श्रीलंका, गुवाहाटी

390/5 बनाम श्रीलंका, त्रिवेंद्रम

349/8 बनाम न्यूजीलैंड, हैदराबाद

385/9 बनाम न्यूजीलैंड, इंदौर।