IND vs NZ 2nd Test Day 3 New Zealand 255 All Out: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है, मैच का आज तीसरा दिन है और आज भारतीय गेंदबाजों का मैदान पर जलवा रहा, सुंदर ने 4 विकेट चटकाए, वहीं जाड़ेजा ने 3 विकेट लिए और अश्विन ने 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ी।

𝘼 𝙧𝙪𝙣-𝙤𝙪𝙩 𝙤𝙪𝙩 𝙤𝙛 𝙣𝙤𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚!



A Ravindra Jadeja special! 🙌 🙌



Live ▶️ https://t.co/YVjSnKCtlI#TeamIndia | #INDvNZ | @imjadeja | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/pqu4qE3GET — BCCI (@BCCI) October 26, 2024