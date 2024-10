Highlights अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि उनके घुटने पर एक बड़ी सर्जरी हुई है। भारत की आठ विकेट की हार के बाद रोहित ने कहा कि दूसरी पारी में बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। जब आप 350 रन से पीछे हो तो आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते।

IND vs NZ, 1st Test: भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टीम प्रबंधन ऋषभ पंत की चोट को लेकर 'अतिरिक्त सावधान' रहना चाहता था। घुटने की कई छोटी सर्जरी और एक बड़ी सर्जरी हुई है। रोहित ने कहा कि दूसरी पारी में 99 रन बनाने वाले ऋषभ पंत के साथ टीम सावधानी बरत रही है क्योंकि यह विकेटकीपर बल्लेबाज अभी भी अपने खेल के शीर्ष पर पहुंचने की राह पर है। पंत को अपने ऑपरेशन वाले घुटने में चोट लगी थी और वह तीसरे दिन मैदान से बाहर रहे थे। भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘उसके पैर का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। हमें बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जब वह बल्लेबाजी कर रहा था, तब भी वह आराम से नहीं दौड़ रहा था। हमें बस अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि उनके घुटने पर एक बड़ी सर्जरी हुई है। ’’

🗣️ This team is wanting to fight back, wanting to stay in the game as long as possible, and not give it easy to the opposition



Captain Rohit Sharma talks about #TeamIndia's strong fightback in the Bengaluru Test.#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45pic.twitter.com/VJGCkwid3V