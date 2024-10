IND vs NZ Day 5, 1st Test: बेंगलुरु में भारत की हार?, 3 मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे, कीवी टीम ने 8 विकेट से मारी बाजी

Highlights IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर भारत को कई साल के बाद हराया। IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: टीम इंडिया को घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा। IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: भारत की पहली पारी 46 पर ढेर हो गई।

IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: बेंगलुरु में भारत की हार? न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के 5वें दिन रविवार को भारत को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। सीरीज का दूसरा मैच 24 अक्टूबर को पुणे में खेला जाएगा। भारत की पहली पारी 46 पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 रन बनाए। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में पलटवार किया और 462 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने 107 रन का लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर भारत को कई साल के बाद हराया। टीम इंडिया को घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा।

न्यूजीलैंड दूसरी पारी के दोनों विकेट जसप्रीत बुमराह ने झटके। कप्तान टॉम लाथम ने खाता नहीं खेला। डी कोवने ने 17 रन बनाए। रचिन रविंद्र और विल यंग ने 72 रन की साझेदारी कर जीत दिलाई। न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत है। 1988 के बाद पहली बार उन्होंने कोई टेस्ट मैच जीता है। रविंद्र ने 39 और यंग ने 45 रन की साझेदारी है।

सरफराज अहमद ने 150 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 99 रन की पारी खेली। दोनों ने 177 रन की साझेदारी की। लेकिन जोड़ी टूटने के साथ ही भारत की टीम आउट हो गई। कीवी तेज गेंदबाजों ने नयी गेंद से 54 रन के अंदर सात विकेट झटककर न्यूजीलैंड की शानदार वापसी करायी। भारत की दूसरी पारी 462 रन पर सिमटी जिससे न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य मिला था।

Bad light brings day four to an early conclusion with New Zealand on top 💪#WTC25 | #INDvNZ: https://t.co/U8Cd1uQu5jpic.twitter.com/OKyEnMzG0a — ICC (@ICC) October 19, 2024

New Zealand have a win in sight heading into day five, but India haven't given up hopes on a come-from-behind win 👀



More from Sarfaraz Khan as the #INDvNZ Test nears a fascinating conclusion ⬇#WTC25https://t.co/7o55eEcn0m— ICC (@ICC) October 19, 2024

सरफराज ने अपनी 195 गेंद की पारी में 18 चौके और तीन छक्के लगाये जबकि पंत ने 105 गेंद की पारी में नौ चौके और पांच छक्के जड़े। अनुभवी टिम साउथी (53 रन पर एक विकेट) ने सरफराज को आउट कर पंत के साथ उनकी शानदार साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद नये गेंदबाज विलियम ओ’राउरकी (92 रन पर तीन विकेट) ने सात गेंद के अंदर पंत और लोकेश राहुल (12) को आउट कर दबाव बना दिया।