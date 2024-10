IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: 1988 के बाद भारत की हार?, 36 साल बाद जीता न्यूजीलैंड

Highlights IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: पहली पारी में 46 पर भारत को ढेर किया। IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: दूसरी पारी में 52 रन पर 7 विकेट निकाला। IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: भारत के हाथ से मैच छीन मैच जीत लिया।

IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: न्यूजीलैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत को आठ विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1 . 0 से बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने 36 साल में भारत में पहली टेस्ट जीत दर्ज की है। रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने मेजबान टीम को आठ विकेट से हराकर 36 साल में भारत में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। इस पिच पर 107 रन पर्याप्त नहीं थे। न्यूजीलैंड ने दोनों पारियों में नई गेंद से कमाल किया। पहली पारी में 46 पर भारत को ढेर किया। दूसरी पारी में 52 रन पर 7 विकेट निकाल कर भारत के हाथ से मैच छीना।

New Zealand win the First Test by 8 wickets in Bengaluru.#TeamIndia will look to bounce back in the Second Test.



Scorecard ▶️ https://t.co/8qhNBrs1td#INDvNZ | @idfcfirstbankpic.twitter.com/6Xg4gYo8It— BCCI (@BCCI) October 20, 2024

IND vs NZ Live Score, Day 5, 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट का अंतिम स्कोर-

भारत पहली पारी: 46 रन

न्यूजीलैंड पहली पारी: 402 रन

भारत दूसरी पारी: 462 रन

न्यूजीलैंड दूसरी पारी:

टॉम लाथम पगबाधा बो बुमराह 0

डेवोन कोंवे पगबाधा बो बुमराह 17

विल यंग नाबाद 48

रचिन रविंद्र नाबाद 39

अतिरिक्त : 06 रन

योग : 27.4 ओवर में 110 रन

विकेट पतन : 1-0, 2-35

गेंदबाजी:

बुमराह 8 . 1 . 29 . 2

सिराज 7 . 3 . 16 . 0

जडेजा 7.4 . 1 . 28 . 0

कुलदीप 3 . 0 . 26 . 0

अश्विन 2 . 0 . 6 . 0।

न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारतीय सरजमीं पर पहला टेस्ट जीता जब मेजबान टीम को पहले टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन आठ विकेट से शिकस्त दी। अब न्यूजीलैंड टीम तीन मैचों की सीरीज में 1 . 0 से आगे है। आखिरी दिन जीत के लिये 107 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड ने 27.4 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।

A memorable win for New Zealand as they take a 1-0 lead in the #WTC25 series against India 👊#INDvNZ | 📝 Scorecard: https://t.co/Ktzuqbb61rpic.twitter.com/sQI74beYr8 — ICC (@ICC) October 20, 2024

विल यंग 48 और रचिन रविंद्र 39 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 75 रन की अटूट साझेदारी की। न्यूजीलैंड ने इससे पहले भारत में टेस्ट मैच 1988 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर जीता था जब भारत को दूसरे टेस्ट में 136 रन से हराया था। भारत ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी।