VIDEO: 107 मीटर लंबा छक्का, ऋषभ पंत के तूफानी 99 रन, 9 चौके 5 छक्के, देखें वीडियो

Highlights IND vs NZ: ऋषभ पंत 99 रन पर हुए आउट, रोहित, विराट और कोच ने किया स्वागत, देखें वीडियो IND vs NZ 1st Test Day 4 Highlights: ऋषभ पंत 99 रन पर हुए आउट IND vs NZ 1st Test Day 4 Highlights: पंत का रोहित, विराट और कोच ने किया स्वागत

IND vs NZ 1st Test Day 4 Highlights: भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को चाय के विश्राम तक यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में छह विकेट पर 438 रन बना लिये। भारत की कुल बढ़त 82 रन की हो गयी है। बारिश से प्रभावित सत्र में सरफराज खान ने 150 रन की पारी खेली जबकि विकेटकीपर ऋषभ पंत शतक से चूक गये। उन्होंने 99 रन का योगदान दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी की। न्यूजीलैंड ने इस सत्र में तीन विकेट झटककर एक बार फिर मैच पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। टिम साउथी ने सरफराज जबकि विलियम ओ’राउरकी ने पंत और लोकेश राहुल (12) को चलता किया।