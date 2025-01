IND vs IRE: हरमनप्रीत कौर को आराम, स्मृति मंधाना संभालेंगी कप्तानी, आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हुई भारतीय टीम की घोषणा

Highlights 6 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा कप्तान हरमनप्रीत कौर को तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर के साथ तीन मैचों की सीरीज से आराम दिया गया है हरमनप्रीत की अनुपस्थिति में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगी

IND vs IRE: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार 6 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा की। कप्तान हरमनप्रीत कौर को तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर के साथ तीन मैचों की सीरीज से आराम दिया गया है। हरमनप्रीत की अनुपस्थिति में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उनकी उपकप्तान होंगी। तीन मैचों की सीरीज 10 जनवरी से शुरू होगी और तीनों मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जाएंगे।

युवा ओपनर प्रतिका रावल वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार डेब्यू सीरीज के बाद अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रही हैं। 24 वर्षीय खिलाड़ी ने तीन पारियों में 44.66 की औसत से 134 रन बनाए। मध्यक्रम की बल्लेबाज तेजल हसब्निस ने भी अपनी जगह बरकरार रखी है क्योंकि टीम प्रबंधन इस साल के अंत में होने वाले विश्व कप से पहले खिलाड़ियों को लंबे समय तक मौका देना चाहता है।

ऑल राउंडर राघवी बिष्ट, जिन्होंने अपने करियर में अब तक सिर्फ़ दो टी20 मैच खेले हैं, को भी टीम में शामिल किया गया है। सायाली सतघरे को भी पहली बार टीम में शामिल किया गया है और वे इस सीरीज़ में मौका पाने के लिए उत्सुक होंगी। ब्लू में महिलाएँ वेस्टइंडीज के खिलाफ़ 3-0 की वाइटवॉश के बाद इस सीरीज़ में उतर रही हैं और आगामी सीरीज़ में अपनी जीत की लय को जारी रखना चाहेंगी। आयरलैंड सीरीज़ के साथ भारत का घरेलू सीज़न समाप्त हो जाएगा क्योंकि वे इस साल जून में इंग्लैंड का दौरा करेंगे।

