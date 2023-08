IND vs IRE, 3rd T20I: भारत ने सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा, आयरलैंड सीरीज में 5 बड़ी खोज, जानें

Highlights जसप्रीत बुमराह ने शानदार कमबैक किया और कप्तानी में जलवा दिखाया। पहला मैच डकवर्थ-लुईस पद्धति के आधार पर दो रन, जबकि दूसरा मैच 33 रन से जीता था। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।

IND vs IRE, 3rd T20I: भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया। भारतीय टीम ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए 5 बड़ी खोज देखने को मिली। टीम इंडिया के सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह ने शानदार कमबैक किया और कप्तानी में जलवा दिखाया।

A special comeback! 💪#TeamIndia Captain @Jaspritbumrah93 led from the front with the ball & he receives the Player of the Series award 👏👏



India win the series 2⃣-0⃣ #IREvINDpic.twitter.com/iS6NxKvy0Z