IND vs ENG, Women’s Test: स्पिन गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड बल्लेबाज फेल!, केवल 3.30 घंटे तक क्रीज पर टिके, 136 पर ढेर, घरेलू सरजमीं पर पहली बार टेस्ट जीतने का मौका!

Highlights अभी दो दिन का खेल बचा है। घरेलू सरजमीं पर पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट जीतने का मौका है। इंग्लैंड की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गयी।

IND vs ENG, Women’s Test: स्पिन गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बेहाल कर दिया। इंग्लैंड की टीम ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन कुल तीन घंटे और 30 मिनट तक बल्लेबाजी की और अंततः 136 रन पर आउट हो गई। टीम इंडिया 478 रन आगे है। भारत ने इंग्लैंड को फॉलो-ऑन नहीं दिया।

भारत टेस्ट में दो दिन शेष रहते हुए 478 रन आगे है। दीप्ति शर्मा के हरफनमौला खेल से भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र महिला टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। अभी दो दिन का खेल बचा है और दूसरी पारी में अब तक 478 रन की बढ़त बनाने के बाद भारत के पास घरेलू सरजमीं पर पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट जीतने का मौका है।

𝗦𝘁𝘂𝗺𝗽𝘀! #TeamIndia finish Day 2 with a lead by 478 runs 👍 Captain @ImHarmanpreet remains unbeaten on 44 🙌 #INDvENG pic.twitter.com/H47JvJKtPu

दीप्ति ने भारतीय टीम की पहली पारी में 113 गेंद में 67 रन बनाकर टीम के स्कोर को 428 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के बाद अपनी शानदार फिरकी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम को झकझोर दिया। उन्होंने 5.3 ओवर में चार मेडन और सात रन देकर पांच विकेट चटकाये जिससे इंग्लैंड की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गयी।

इंग्लैंड की टीम एक समय तीन विकेट पर 108 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी लेकिन इसके बाद दीप्ति के कहर से उसकी पारी सस्ते में निपट गयी। टीम ने 10 रन के अंदर आखिरी छह विकेट गंवा दिये। स्नेह राणा ने 25 रन देकर दो जबकि रेणुका सिंह और पूजा वस्त्राकर ने एक-एक विकेट चटकाये।

भारत ने पहली पारी में 292 रन की बड़ी बढ़त लेने के बाद इंग्लैंड को फालोऑन करने की जगह दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में छह विकेट पर 186 रन बना लिये। उसकी कुल बढ़त 478 रन की हो गयी और अभी चार विकेट शेष है।

स्टंप्स के समय कप्तान हरमनप्रीत कौर 44 और हरफनमौला वस्त्राकर 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ने सातवें विकेट के लिए अब तक 53 रन की साझेदारी कर ली है। दिन का खेल आगे बढ़ने के साथ पिच से स्पिनरों को अधिक मदद मिल रही थी। असामान्य उछाल के कारण बल्लेबाजों को परेशानी कर सामना करना पड़ रहा था।

Tea Break!



Strong bowling performance by #TeamIndia 💪 🤩



5️⃣ wickets for @Deepti_Sharma06

2️⃣ wickets for @SnehRana15

1️⃣ wicket each for Renuka Singh Thakur & @Vastrakarp25



India will not enforce the follow-on.



Scorecard ▶️ https://t.co/UB89NFaqaJ#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/hBbw2GUmBB