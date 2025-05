IND vs ENG Test series schedule: जियोस्टार पर देखिए भारत-इंग्लैंड सीरीज?, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया से हाथ मिलाया

Highlights IND vs ENG Test series schedule: 2026 की सीमित ओवरों के मुकाबले भी शामिल होंगे। IND vs ENG Test series schedule: तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। IND vs ENG Test series schedule: भारत के इंग्लैंड दौरे तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करेगी।

IND vs ENG Test series schedule: प्रमुख प्रसारक जियोस्टार और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने 2025 और 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए सहयोग समझौते की सोमवार को घोषणा की। इसके तहत जियोस्टार के पास स्ट्रीमिंग अधिकार होंगे, जबकि सोनी पिक्चर्स के पास टेलीविजन प्रसारण अधिकार होंगे। इस साझेदारी व्यवस्था के मुताबिक, जियोस्टार अपने ओटीटी मंच जियोहॉटस्टार पर भारत के इंग्लैंड दौरे के सभी मैचों (टेस्ट, वनडे और टी20) को खास तौर पर दिखाएगा, जबकि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इनका टीवी प्रसारण किया जाएगा।

जियोस्टार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (खेल एवं सजीव अनुभव) संजोग गुप्ता ने कहा कि यह साझेदारी भारत के इंग्लैंड दौरे तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करेगी। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गौरव बनर्जी ने इसे क्रिकेट कवरेज को फिर से परिभाषित करने वाली ‘अपनी तरह की पहली साझेदारी’ बताया।

भारत-इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज 20 जून को हेडिंग्ले, लीड्स में पहले टेस्ट के साथ शुरू होगी और ओवल में 31 जुलाई को समाप्त होगी। इस साझेदारी में 2026 की सीमित ओवरों के मुकाबले भी शामिल होंगे जिसमें तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे।